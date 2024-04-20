Молодость и красота — это не просто природные дары, а ключ к успеху. Но только в том случае, если их правильно использовать. Эскорт — это работа, которая позволяет девушкам зарабатывать большие деньги только за счет привлекательной внешности, ума и обаяния. Заработки в этой сфере достигают 10–15 тысяч долларов в месяц, причем это не предел!

Что такое эскорт

Чтобы понять, почему эскортницы зарабатывают так много денег, надо сначала выяснить, что это за работа и в чем ее уникальность.

Итак, эскорт: значение слова стоит искать во французском языке. "Escorte" буквально переводится как «конвой». Так называют военную охрану, но есть и другой смысл. А именно: «сопровождение» — чаще всего красивыми девушками состоятельных мужчин. Сопровождать клиентов обычно приходится на мероприятиях:

вечеринках и банкетах;

деловых встречах;

поездках.

Эскорт не подразумевает близости: данный вид бизнеса целиком легальный и прозрачный. Однако, как и любая другая сфера жизни, он не исключает романтического сценария. Всё зависит от личных симпатий между людьми: если есть «искра», то отношения не запрещены.

Почему этот вид бизнеса так популярен

В деловой среде, как известно, не принято появляться на публике в одиночестве. Но разве бывают одинокими богатые, успешные мужчины? Казалось бы, нет. Однако на практике всё иначе.

Дело в том, что многие бизнесмены и политики так заняты работой, что у них просто не хватает времени на личную жизнь. И когда надо появиться на людях с эффектной спутницей, возникает проблема. Ведь брать с собой кого-либо не вариант. Дама должна быть не только красивая, но и умная, владеющая манерами. Другими словами нужна «девушка из высшего общества».

Тут и приходят на помощь эскорт-агентства. В их штате работают молодые женщины, которые не только прекрасно выглядят, но и могут поддержать беседу на любую тему. В таком агентстве мужчина может подобрать себе спутницу на вечер или на более долгий срок. Например, на целую командировку или отпуск.

Плюсы и минусы работы эскорт-моделью

Итак, для мужчины все преимущества найма красивой модели понятны. Во-первых, эффектная компаньонка подчеркивает статус не хуже дорогой машины. А во-вторых, компания обаятельной женщины — это просто приятно. Но что такое эскорт для самой девушки?

Это необычная, но интересная работа, у которой немало плюсов:

Шанс познакомиться с влиятельными людьми, попасть на элитные мероприятия и завести полезные связи. Возможность путешествовать. Многие девочки, занимающиеся эскортом, объездили весь мир, причем за счет клиентов, которые их приглашают. Очень высокая зарплата, которая позволяет ни в чем себе не отказывать.

Минусы тоже есть, но они скорее условны. Например, зависть окружающих. Будьте готовы, что вас будут обсуждать из-за вашей красоты и богатства. Второй момент — высокие требования, из-за которых работа в эскорте подходит не всем.

Что нужно для работы в эскорте

Чтобы стать успешной моделью, понадобятся такие качества:

красота и ухоженность;

общительность;

эрудиция и грамотная речь.

Кроме русского языка, желательно владеть хотя бы английским. Причем это условие касается не только тех девочек, которые едут за границу, но и тех, которые работают дома. И это понятно, потому что клиентами агентств часто являются иностранцы. А если девушка хочет сделать карьеру за границей, то знание иностранных языков ей просто необходимо.

Но строгие требования к внешности и навыкам вряд ли можно считать недостатком. Скорее это стимул расти и развиваться, чтобы достичь большего. Тем более что усилия и старания девочек окупаются сторицей. Отличная зарплата и высокий уровень жизни — тому доказательство.